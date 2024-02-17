В Ростовской области перед судом предстанет мужчина, который избил приятеля до смерти

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В Ростовской области перед судом предстанет 44-летний мужчина, который избил своего приятеля до смерти. Информацию об этом сообщили в региональном СУ СК по Ростовской области.Инцидент произошел в ноябре 2023 года в хуторе Юдин Ростовской области. По версии следствия, житель Ростовской области выпивал дома со своим 39-летним другом. Между ними начался конфликт. Дончанин набросился на своего приятеля и нанес ему множественные удары руками по голове и туловищу. От полученных повреждений мужчина через несколько дней умер.Правоохранители задержали подозреваемого и возбудили в отношении него уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».В ходе расследования мужчина полностью признал свою вину. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В ведомстве сообщили, что ранее он был судим за совершение аналогичного преступления.