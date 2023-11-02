В Ростовской области будут судить мужчину, который едва не зарезал возлюбленную

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В Белой Калитве под суд пойдет мужчина, который едва не зарезал возлюбленную. 65-летнего жителя обвиняют по статье «Покушение на убийство».Инцидент произошел 17 сентября. Мужчина со своей сожительницей сильно поругались. В какой-то момент он начал агрессивно себя вести, схватил нож и ударил им возлюбленную три раза. Лезвие попало в область груди, задело легкое и миокард. Пострадавшая выбежала на балкон и начала звать на помощь. Увидев окровавленную женщину, соседи вызвали «скорую» и полицию. Медики доставили ее в больницу в тяжелом состоянии. К счастью, спасти несчастную удалось.Правоохранители задержали злоумышленника. В ходе допроса он полностью признал свою вину.- В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу, - добавили в СУ СК по Ростовской области.