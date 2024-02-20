Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области мужчина забил до смерти знакомого из-за ревности к возлюбленной

В Ростовской области мужчина забил до смерти знакомого из-за ревности к возлюбленной
В Родионово-Несветайском районе под суд пойдет мужчина, забивший до смерти знакомого из-за ревности к спутнице. Его обвиняют по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

По версии следствия, в декабре 2023 года мужчина находился вместе со своим 53-летним знакомым и спутницей дома в селе Платово-Ивановка. В компании они выпивали и беседовали. Однако вскоре между злоумышленником и его приятелем возник конфликт. Мужчина приревновал конкурента к своей возлюбленной и напал на него с кулаками. Ревнивец бил приятеля руками и ногами в область головы и туловища до тех пор, пока тот не перестал подавать признаков жизни.

Пострадавшего сразу же доставили в больницу. Несмотря на старания врачей, он скончался.

Злоумышленника задержали полицейские. В ходе допроса он полностью признал свою вину.

- В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу,- добавили в СУ СК по Ростовской области.
Фото: Rostov.ru
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.