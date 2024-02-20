В Ростовской области мужчина забил до смерти знакомого из-за ревности к возлюбленной

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В Родионово-Несветайском районе под суд пойдет мужчина, забивший до смерти знакомого из-за ревности к спутнице. Его обвиняют по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».По версии следствия, в декабре 2023 года мужчина находился вместе со своим 53-летним знакомым и спутницей дома в селе Платово-Ивановка. В компании они выпивали и беседовали. Однако вскоре между злоумышленником и его приятелем возник конфликт. Мужчина приревновал конкурента к своей возлюбленной и напал на него с кулаками. Ревнивец бил приятеля руками и ногами в область головы и туловища до тех пор, пока тот не перестал подавать признаков жизни.Пострадавшего сразу же доставили в больницу. Несмотря на старания врачей, он скончался.Злоумышленника задержали полицейские. В ходе допроса он полностью признал свою вину.- В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу,- добавили в СУ СК по Ростовской области.