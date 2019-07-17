Водитель заснул за рулём: на Дону легковушка врезалась в ограждение и перевернулась





Усталость водителя стала причиной ДТП в Ростовской области. По предварительным данным, мужчина уснул за рулём.



Авария произошла 17 июля на трассе М-4 «Дон». Водитель «ВАЗ-2111» ехал в сторону Ростова. Во время поездки мужчина заснул прямо за рулём. Неуправляемый автомобиль выехал на центр дороги и врезался в разделительное ограждение, сообщает DonDay Новочеркасск. После удара «одиннадцатая» вылетела на встречную полосу и перевернулась.



Ехавшие в это время по трассе водители вовремя заметили неуправляемую легковушку и успели притормозить, избежав ДТП. Очевидцы помогли водителю выбраться из машины, а сам автомобиль откатили на обочину, освободив движение по федеральной трассе.



К счастью, водитель ВАЗа не получил серьёзных травм, мужчина отделался ушибами. От госпитализации он отказался.