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На Дону девушка на иномарке врезалась в дорожное ограждение

На Дону девушка на иномарке врезалась в дорожное ограждение
В донском регионе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием иномарки. Авария случилась днем 4 марта в Каменске-Шахтинском.

По словам очевидцев, автоледи на иномарке не справилась с управлением на оживленной проезжей части и вылетела с дороги, протаранив металлическое дорожное ограждение.

Что стало причиной аварии, неизвестно. По словам местных жителей, автоледи пыталась сманеврировать, чтобы объехать яму в асфальте.

Удар был настолько сильным, что у машины смяло весь бампер, вылетело переднее колесо. Сама автоледи, к счастью, не пострадала.

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