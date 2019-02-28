На Дону девушка на иномарке врезалась в дорожное ограждение



В донском регионе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием иномарки. Авария случилась днем 4 марта в Каменске-Шахтинском.



По словам очевидцев, автоледи на иномарке не справилась с управлением на оживленной проезжей части и вылетела с дороги, протаранив металлическое дорожное ограждение.



Что стало причиной аварии, неизвестно. По словам местных жителей, автоледи пыталась сманеврировать, чтобы объехать яму в асфальте.



Удар был настолько сильным, что у машины смяло весь бампер, вылетело переднее колесо. Сама автоледи, к счастью, не пострадала.