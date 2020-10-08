В Ростовской области легковушка столкнулась с мотоциклом: пострадали двое подростков
Столкновение иномарки и мотоцикла произошло в Ростовской области. Дорожно-транспортное происшествие случилось 9 октября примерно в 20 часов на восьмом километре автодороги Азов - Ейск.
Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области, 52-летний водитель «Чери» ехал в районе села Кагальник. По предварительной версии, он не предоставил преимущество в движении мотоциклу «Хонда Ирбис», за рулем которого был 16-летний парень, и врезался в него.
- В результате ДТП пострадали 16-летние водитель двухколесного транспорта и его пассажир, - добавили в ведомстве. – С травмами их доставили в больницу. Мотоциклисту оказали медицинскую помощь и отпустили домой. Пассажира госпитализировали.