В Ростовской области легковушка столкнулась с мотоциклом: пострадали двое подростков

Столкновение иномарки и мотоцикла произошло в Ростовской области. Дорожно-транспортное происшествие случилось 9 октября примерно в 20 часов на восьмом километре автодороги Азов - Ейск.Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области, 52-летний водитель «Чери» ехал в районе села Кагальник. По предварительной версии, он не предоставил преимущество в движении мотоциклу «Хонда Ирбис», за рулем которого был 16-летний парень, и врезался в него.