В Ростовской области водитель на «Тойоте» врезался в ВАЗ: пострадали двое

Дорожно-транспортное происшествие с участием ВАЗа и «Тойоты» случилось в донском регионе. Авария произошла 3 июня около 8:30 на 22-м километре автодороги Миллерово - Вешенская.По информации отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, «Тойота Камри» под управлением 34-летнего водителя ехала по трассе. Водитель не выбрал безопасную дистанцию перед двигающимся в попутном направлении «ВАЗ-211140» и врезался в машину.- 24-летний шофер на отечественной легковушке и его 13-летний пассажир пострадали в результате ДТП, - добавили в ведомстве. - С травмами их доставили в медучреждение.