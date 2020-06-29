В Ростовской области произошло ДТП с участием мотоцикла: двое пострадали

ДТП с участием мотоцикла произошло на трассе Миллерово - Вешенская в Ростовской области. Авария случилась поздно вечером, примерно в 23 часа, 30 июня, недалеко от Кашарского района.По предварительным данным, 63-летний водитель «Ниссана Альмеро» на большой скорости влетел в мотоцикл Raser без регистрационных знаков. Управлял двухколёсным транспортом 18-летний парень без водительского удостоверения.Также на мотоцикле ехал 17-летний пассажир. Оба молодых человека пострадали. На 18-летнего водителя двухколёсного транспорта составили административный протокол по статье «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством».