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В Ростове на Стачки образовалась гигантская пробка из-за ДТП с КамАЗом

В Ростове на Стачки образовалась гигантская пробка из-за ДТП с КамАЗом
В Ростове на проспекте Стачки образовалась огромная пробка. Скопление машин начинается от улицы Спартаковской и тянется до Привокзальной. Затор образовался около 8:30 19 февраля. Как отметили очевидцы на «Яндекс. Картах», КамАЗ задел легковушку в среднем ряду.

Протяженность пробки составляет порядка двух километров. Происшествие отразилось на движении на улице Портовой, Петрашевского и в переулке Бобруйском.

Автомобилисты движутся со скоростью 3-5 километров в час. Чтобы не стоять в заторе, водителям рекомендуют заранее выбирать пути объезда.

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