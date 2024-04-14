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На трассе в Ростовской области образовалась пробка в 30 километров

На трассе в Ростовской области образовалась пробка в 30 километров
На трассе М-4 «Дон» образовалась пробка почти в 30 километров. Дорожный затор появился под Каменском-Шахтинским. Об этом свидетельствуют данные Яндекс.Карт.

Пробка протянулось до поселка Глубокого. Всего дорожный затор протянулся почти в 30 километров. Как сообщают водители, на участке автодороги проводят дорожные работы.

Вероятно, водителям придется потерять несколько часов, чтобы продвинуться вперед. Пока им следует заранее рассчитывать время своих поездок.
Фото: Яндекс.карты
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