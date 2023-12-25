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На трассе в Ростовской области из-за ДТП образовалась пробка

На трассе в Ростовской области из-за ДТП образовалась пробка
На трассе под Самбеком из-за ДТП с «КамАЗом» образовалась пробка. Об этом свидетельствуют данные Яндекс.Карт.

По словам очевидцев, авария произошла 25 декабря неподалеку от села Самбек. Как сообщают очевидцы, фура с зерном перевернулась и заблокировала движение. На участке автодороги образовался дорожный затор. Всего пробка составила 1,5 километра.

Теперь водителям придется потерять время в заторе. Жители могут опоздать по своим делам.

В УГИБДД по Ростовской области случившееся пока никак не комментировали.
Фото: Яндекс.Карты.
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