Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростовской области из горящего дома сотрудники МЧС спасли супружескую пару

В Ростовской области из горящего дома сотрудники МЧС спасли супружескую пару

В Неклиновском районе Ростовской области сотрудники МЧС провели операцию по спасению семейной пары из горящего частного дома. Чрезвычайное происшествие случилось 22 июля в поселке Дарьевка.

Возгорание началось приблизительно в 16:15. Причиной пожара стало возгорание электросчетчика в одной из комнат, после чего огонь быстро распространился на имущество и мебель. Супруги предприняли попытки самостоятельно справиться с огнем, однако их усилия оказались безуспешными. Комната быстро заполнилась густым дымом, что затруднило эвакуацию из дома.

На место происшествия оперативно прибыли два пожарных расчета в составе восьми человек. Прибывшие пожарные вывели супругов из охваченного пламенем дома. Медицинская помощь спасенным не потребовалась.
Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.