В Ростовской области из горящего дома сотрудники МЧС спасли супружескую пару

Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

В Неклиновском районе Ростовской области сотрудники МЧС провели операцию по спасению семейной пары из горящего частного дома. Чрезвычайное происшествие случилось 22 июля в поселке Дарьевка.Возгорание началось приблизительно в 16:15. Причиной пожара стало возгорание электросчетчика в одной из комнат, после чего огонь быстро распространился на имущество и мебель. Супруги предприняли попытки самостоятельно справиться с огнем, однако их усилия оказались безуспешными. Комната быстро заполнилась густым дымом, что затруднило эвакуацию из дома.На место происшествия оперативно прибыли два пожарных расчета в составе восьми человек. Прибывшие пожарные вывели супругов из охваченного пламенем дома. Медицинская помощь спасенным не потребовалась.