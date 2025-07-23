В Ростовской области на 10% поднимут тарифы на газ и свет

Фото: правительство Ростовской области.

В Ростовской области в 2026 году, как и по всей стране, пройдёт ежегодная индексация тарифов ЖКУ. Однако повышения цен в январе 2026 года ожидать не стоит. Как сообщили в правительстве региона, благодаря прогнозу социально-экономического развития удалось сохранить прежние тарифы. Однако с 1 июля следующего года повышение тарифов неизбежно.С 1 июля 2026 года ожидается, что стоимость электроэнергии увеличится на 9,3%, а природного газа — на 10,6%.Окончательное решение о предельных индексах принимает Правительство Российской Федерации в установленные сроки. Обычно новые тарифы на жилищно-коммунальные услуги на 2026 год становятся известны в середине декабря текущего года.Напомним, что с 1 января на Дону будет внедрён новый формат оплаты электроэнергии. Суть нововведения заключается в том, что стоимость электроэнергии будет зависеть от объёма потребления. Предусмотрены три уровня потребления: льготный, по обоснованному тарифу и оплата по свободному нерегулируемому тарифу.