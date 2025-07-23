В Ростовской области на восемь лет осудили экс-полицейских за взятку

Фото: СУ СК Ростовской области

В Ростовской области суд приговорил бывших сотрудников правоохранительных органов к восьми годам лишения свободы за злоупотребление властью и взяточничество, о чем сообщили в областном управлении Следственного комитета.По данным следствия, в октябре 2024 года бывшие полицейские остановили автомобиль, которым управляла женщина в состоянии алкогольного опьянения. Выяснилось, что у водителя не было ни водительских прав, ни страховки. Сотрудники полиции предложили женщине избежать административной ответственности, потребовав за это 24 тысячи рублей.Вернувшись домой, женщина заявила о случившемся в правоохранительные органы. В отношении бывших стражей порядка было возбуждено уголовное дело по фактам превышения должностных полномочий и получения неправомерной выгоды.Суд признал их виновными и назначил наказание в виде восьми лет заключения в исправительной колонии строгого режима, а также обязал выплатить штраф в размере 240 тысяч рублей и запретил занимать должности на государственной службе в течение пяти лет.