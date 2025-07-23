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На пост врио главы Семикаракорского городского поселения назначили Наталью Пащенко

На пост врио главы Семикаракорского городского поселения назначили Наталью Пащенко

Администрация Семикаракорского района сообщила о временном назначении Натальи Пащенко на должность исполняющей обязанности главы Семикаракорска. К своим новым обязанностям она приступила 22 июля.

Предполагается, что Пащенко будет управлять городом до проведения выборов и избрания нового постоянного руководителя.

Наталья Пащенко – уроженка Семикаракорска Ростовской области. Её профессиональный путь начался в 2003 году в Муниципальном центре социальной помощи семье и детям Семикаракорского района, где она работала специалистом по социальной работе. Впоследствии она перешла в Семикаракорское Управление социальной защиты населения, занимая должности старшего инспектора и ведущего специалиста.

Это назначение последовало за уходом Александра Черненко, который руководил Семикаракорским городским поселением на протяжении 16 лет. Впервые он был избран на пост главы в 2009 году и впоследствии трижды успешно переизбирался. В начале июля Черненко объявил о своей добровольной отставке.
Фото: администрация Семикаракорского городского поселения
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