Трем жителям Дона присуждена губернаторская премия имени Шолохова

Фото: Правительство Ростовской области

В Ростовской области определены победители губернаторской премии имени Шолохова в трех номинациях: «Современная проза», «Современная поэзия», «Литературное краеведение».Премию в размере 100 тысяч рублей получат лучшие авторы литературных произведений. Так, в номинации «Современная проза» премию присудили Максиму Макарычеву, в номинации «Современная поэзия» — Виктору Петрову, а в «Литературном краеведении» — Геннадию Колесову.Победителей в номинациях выбрала конкурсная комиссия. В ее составе были представители регионального отделения Российского союза писателей, шолоховеды.«В этом году исполнилось 120 лет со дня рождения нашего прославленного земляка Михаила Шолохова. Невозможно переоценить его вклад в мировую культуру, в 1965 году это признали и в Нобелевском комитете. Его книги переведены на 90 языков. И благодаря ему весь мир знает, что такое Донской край и какие невероятные люди его населяют. Искренне горжусь тем, что родился на одной земле с великим человеком – Михаилом Александровичем Шолоховым. Надеюсь, что его имя никогда не предадут забвению и новые поколения нашей страны будут воспитываться на его бессмертных произведениях», - отметил глава донского региона Юрий Слюсарь.Губернаторская премия имени Шолохова в области литературы появилась в регионе в 2000 году. Ее каждые пять лет получают авторы произведений, которые продолжают традиции отечественной литературы. Донское правительство учредило премию, чтобы увековечить память Михаила Шолохова. Также она помогает поддерживать донских писателей.