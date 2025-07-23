Донские колледжи на бюджетной основе пополнят 23 тысячи выпускников

- Кроме средств федерального и областного бюджетов, привлекаются внебюджетные средства, налоговый инвестиционный вычет. С 2023 года предприятия-партнеры направили более 198 млн рублей на развитие материально-технической базы учреждений СПО, приобретение станков, оборудования и мебели, а также проведение ремонтов. Работу в этом направлении необходимо активно продолжать, – отметил Игорь Гуськов.

– Все направления должны соответствовать запросам бизнеса. Совместно с ведущими промышленными компаниями у нас уже запущен пилотный проект по подготовке кадров, в котором участвуют 30 крупных предприятий. Подобных примеров взаимодействия между образованием и реальным сектором экономики должно быть гораздо больше, – подвел итог первый замгубернатора.

Фото: Правительство Ростовской области

Донские учреждения СПО на бюджетной основе пополнят 23 тысячи первокурсников. Расширенное выездное заседание коллегии Министерства образования Ростовской области состоялось в Таганроге 22 июля.Заседание предваряла экскурсия по учебно-производственному центру Таганрогского техникума машиностроения и металлургии «Тагмет» и мастерским на базе «ПАО Таганрогский металлургический завод», созданным в рамках федерального проекта «Профессионалитет».Далее в ходе мероприятия обсудили программу развития среднего профессионального образования в Ростовской области до 2030 года, возможности единой цифровой платформы «Работа в России», вопросы целевого обучения и адресной подготовки кадров.Материальной основой стратегических изменений профессионального образования является имущественный комплекс учреждений СПО. В настоящее время он включает более 700 объектов.Ранее глава региона Юрий Слюсарь заострил внимание на состоянии донских колледжей и училищ – многие нуждаются в ремонте и переоснащении.Ремонтные работы стоимостью более 2,6 миллиарда рублей в этом году ведутся на 32 объектах, включая Красносулинский колледж промышленных технологий, Константиновский технологический техникум, Шахтинский региональный колледж топлива и энергетики, Ростовский колледж технологий машиностроения.Завершена разработка проектной документации, получены положительные отзывы госэкспертизы на ремонт еще 45 объектов общей стоимостью около 3 млрд рублей.Министерством образования подготовлен ведомственный план капремонта СПО на период до 2030 года.Как рассказал первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов, важным источником финансирования ремонтных работ являются гранты из федерального бюджета на создание кластеров СПО по проекту «Профессионалитет».Ожидается, что к 2030 году число студентов в донских колледжах увеличится на 14%.Обновлены методы по формированию государственного регионального заказа на подготовку рабочих кадров. Количество бюджетных мест, выделяемых образовательным учреждениям на подготовку специалистов, скорректировано.Так, для отрасли «Сельское хозяйство» подготовка агрономов и мастеров сельскохозяйственного производства увеличена на 95 человек, для строительной отрасли контрольные цифры приема - на 335 человек, для направления «Инженерное дело и технические науки» – на 320 человек. Одновременно по специальностям «Экономика» и «Право» сокращены объемы подготовки на 365 человек.Всего на 2025-2026 учебный год в региональном заказе – 22 962 человека, в него включены 39 профессий и 121 специальность СПО.