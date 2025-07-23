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Вопросы благоустройства и создания новых зелёных зон в жилых районах Ростова-на-Дону обсудили на заседании градостроительного совета под председательством врио губернатора Юрия Слюсаря.Ключевой проект — парк имени 80-летия Победы в микрорайоне Левенцовском. Сейчас ведётся разработка концепции и предпроектных решений. Уже в сентябре этого года стартует первый этап — на площади 8 гектаров высадят деревья и обустроят Аллею Памяти павших героев. Следующий этап охватит ещё 12 гектаров.Юрий Слюсарь поручил дополнить концепцию спортивной инфраструктурой:— Посмотрите, как вписать в будущий зелёный массив площадки для воркаута и других уличных видов спорта. Это востребовано, особенно у молодёжи, — отметил он.Глава региона также подчеркнул важность вовлечения застройщиков в создание парков. По его словам, комфортная среда повышает привлекательность жилья, а значит, благоустройство рядом с домами должно быть в приоритете.— При создании зелёных зон нужно сразу предусматривать систему орошения, особенно с учётом южного климата. При необходимости стоит закрепить это дополнительным соглашением в рамках проектов застройки, — поручил Слюсарь.На совете обсудили и инициативу создания сквера в центре города — на пустыре по адресу: ул. Социалистическая, 129, где ранее был снесён аварийный дом. Несмотря на небольшую площадь (около 700 м²), здесь планируют обустроить полноценную зону отдыха с деревьями и скамейками.Также была представлена трёхэтапная концепция благоустройства общественных пространств вдоль проспекта Михаила Нагибина:I этап — участок между гостиницей «Амакс» и ТРЦ «РИО», а также площадь им. В. И. Ленина;II этап — сквер Мелиораторов и прилегающие территории;III этап — площадь перед ДК «Роствертол».Градсовет одобрил предложенные решения, отметив их важность для повышения качества городской среды и комфорта жителей.