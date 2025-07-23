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На горячую линию после атаки дронов в Новочеркасске обратились три человека

На горячую линию после атаки дронов в Новочеркасске обратились три человека

После произошедшего в Новочеркасске инцидента с БПЛА, на специально организованную телефонную линию поступило три обращения от местных жителей. Информацию об этом распространил в своих аккаунтах в социальных сетях временно исполняющий обязанности руководителя городской администрации, Виктор Синюгин.

Стоит напомнить, что в результате атаки, произошедшей в ночь на 23 июля, пострадали трое новочеркасцев: двое женщин и один мужчина. Мужчина получил ранения от осколков в области живота и был госпитализирован.

Для определения размера нанесенного ущерба жителям города создана комиссия, специалисты которой будут проводить оценку на местах происшествий.

В связи с этими событиями, городские власти открыли горячую линию для приема обращений от населения. На данный момент зарегистрировано три звонка от жителей города. Все обращения приняты и находятся в процессе обработки.
Фото: Donday
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