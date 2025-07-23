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Ростовчанка спасает кота с порванной щекой и страшным заболеванием

Ростовчанка спасает кота с порванной щекой и страшным заболеванием

В Ростове-на-Дону местная любительница животных пришла на помощь коту по кличке Сандор, оказавшемуся в беде: у него были серьезная рана на щеке и тяжелое заболевание. Информационное агентство DonDay опубликовало эту душераздирающую историю, ссылаясь на рассказ ростовчанки Алины.

По словам Алины, о тяжелой судьбе Сандора ей сообщила другая неравнодушная женщина. Выяснилось, что у кота был прежний хозяин, который позволял ему гулять одному на улице. В один из дней кота перестали пускать обратно в дом. Несколько суток Сандор безуспешно искал новое пристанище, пока не появился возле одного из домов по улице Профсоюзной.

- Сандор был очень голоден и измучен, но продолжал ждать возле дома, надеясь, что его заберут, - рассказывает Алина. - Вскоре произошла трагедия: коту разорвали щеку бродячие собаки.

Долгое время истощенный и страдающий от паразитов кот жил с незаживающей раной. В итоге зоозащитница не выдержала и отвезла его в ветеринарную клинику. Оказалось, что из-за запущенности рана начала гноиться. В клинике коту сделали операцию, удалили поврежденные ткани, обработали рану и избавили от блох.

Как сообщила Алина, в клинике у Сандора обнаружили панлейкопению, известную также как кошачья чума – чрезвычайно заразную и опасную болезнь. Этот вирус быстро поражает здоровые органы, вызывая сильное отравление организма.

К счастью, Сандор уже переболел этой инфекцией, и его состояние стабилизировалось. После полного выздоровления коту будут искать новую семью, где его будут любить и заботиться о нем.
Фото: Donday
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