Воздушную опасность по ракетам объявили в Ростовской области днем 23 июля

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В Ростовской области 23 июля была объявлена опасность ракетной атаки, о чем жителей региона уведомили с помощью системы оповещения.Приблизительно в 11:33 жителям региона поступило предупреждение о возможности нанесения ракетного удара по всей территории Ростовской области. Населению рекомендовали быть особенно внимательными и сохранять спокойствие.Также рекомендовано спуститься в укрытие, подземный паркинг или подвал. Напомним, что в прошлый раз ракетную опасность объявляли на территории региона 4 июля.