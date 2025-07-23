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Воздушную опасность по ракетам объявили в Ростовской области днем 23 июля

Воздушную опасность по ракетам объявили в Ростовской области днем 23 июля

В Ростовской области 23 июля была объявлена опасность ракетной атаки, о чем жителей региона уведомили с помощью системы оповещения.

Приблизительно в 11:33 жителям региона поступило предупреждение о возможности нанесения ракетного удара по всей территории Ростовской области. Населению рекомендовали быть особенно внимательными и сохранять спокойствие.

Также рекомендовано спуститься в укрытие, подземный паркинг или подвал. Напомним, что в прошлый раз ракетную опасность объявляли на территории региона 4 июля.
Фото: Donday
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