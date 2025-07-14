В Ростовской области родители спасли детей из горящего дома

Фото: ГУ МЧС по региону

В Ростовской области родители спасая детей из горящего дома. Они спустили их на землю по связанным простыням. Происшествие случилось 13 июля в Неклиновском районе.В посёлке Николаевка многодетная семья готовилась ко сну. Глава семьи находился на первом этаже, когда внезапно раздался громкий звук, похожий на хлопок. После этого помещение быстро заполнил густой дым.Мужчина бросился наверх, чтобы забрать жену и троих детей. Но путь для отступления был заблокирован. Супруги не растерялись: они связали простыни и спустили детей на улицу. Сами же они спрыгнули вниз. К сожалению, не обошлось без пострадавших.Как утончили в ГУ МЧС по региону, 44-летнюю женщину госпитализировали с переломом ноги.Ликвидировать возгорание удалось на площади в 80 квадратных метров. По предварительной версии, причиной пожара стал неисправный роутер, который мог вызвать короткое замыкание.