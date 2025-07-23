Маршруты восьми пригородных составов в Ростовской области сократили по техпричинам

Фото: ОАО РЖД

В Ростовской области скорректировано движение некоторых пригородных поездов: часть маршрутов стала короче, а некоторые электрички временно не курсируют. Об этом сообщили представители пресс-службы Северо-Кавказской железной дороги.В период с 24 по 28 июля приостановлено движение шести электропоездов, которые ранее курсировали между станциями Лихой и Глубокой, а также Лихой и Новомихайловской.В этот же временной промежуток сокращены пути следования восьми составов пригородного сообщения. Например, маршрут поезда № 6157 изменен на Ростов – Зверево вместо Ростов – Лихая. Отправление из Ростова запланировано на 07:40.Поезд № 6156 также следует измененным маршрутом, теперь это Зверево – Ростов (ранее Лихая – Ростов), отправление из Зверево – в 15:57. Сокращения также затронули составы под номерами №№ 6163, 6667, 6354, 6363.В компании, занимающейся железнодорожными перевозками, заявили об изменениях в расписании семи электричек. Так, поезд № 6351 сообщением Лихая – Глубокая отправляется из Лихой в 11:49 (прежнее время – 09:08). Пригородный поезд № 6155, следующий из Ростова в Лихую, отправляется со станции Предугольной в 11:25 (вместо 09:34).Корректировки коснулись и составных поездов № 6356/6160 сообщением Шептуховка – Лихая – Ростов и № 6364/6158 сообщением Кутейниково – Лихая – Ростов. Отправление поезда № 6356 из Шептуховки происходит в 04:48 (вместо 04:52), а поезда № 6160 от Лихой – в 07:48 (вместо 08:11).С 25 по 28 июля сокращены маршруты поездов № 6162 и № 6164. Теперь они курсируют по направлениям Каменоломни – Ростов и Зверево – Ростов соответственно (вместо Лихая – Ростов).