Два города и один район Ростовской области остались без водоснабжения
Жители городов Гуково и Зверево, а также поселка Красносулинского района остались без воды. Об этом заявила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.
В регионе разразилась гроза, которая привела к аварийному отключению электричества. Из-за этого прекратилась работа насосных станций Гуково-Гундоровского водовода.
Специалисты «РоссетиЮг» устраняют повреждения. Воду дадут, когда восстановят электричество и заполнят резервуары станций.