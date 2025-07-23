Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Два города и один район Ростовской области остались без водоснабжения

Два города и один район Ростовской области остались без водоснабжения
Жители городов Гуково и Зверево, а также поселка Красносулинского района остались без воды. Об этом заявила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.

В регионе разразилась гроза, которая привела к аварийному отключению электричества. Из-за этого прекратилась работа насосных станций Гуково-Гундоровского водовода.

Специалисты «РоссетиЮг» устраняют повреждения. Воду дадут, когда восстановят электричество и заполнят резервуары станций.
Фото: Ростов ру
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.