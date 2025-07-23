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Исторический дом-гигант закатывают в штукатурку в Ростове

Исторический дом-гигант закатывают в штукатурку в Ростове
В Ростове фасад дома-гиганта на улице Красноармейской закатывают в штукатурку. Краевед Геннадий Крольман обратил внимание на происходящее у себя в соцсетях.

Этот многоквартирный дом был построен в 1931 году. Он отличался своей извилистой формой и занимал собой целый квартал от проспекта Ворошиловского до улицы Соколова. В пятиэтажном здании вмещались 246 квартир. В структуре дома также были запроектированы детский сад, ясли, зал для собраний, красный уголок, библиотека, магазин и прачечная.


Весной 2025 года в здании начались работы. Естественно, первым делом начали замазывать самобытный фасад обычной штукатуркой.

- Вместо очистки кирпича или хотя бы его покраски появилось какое-то похожее на пластилин покрытие с мерзотными цветами, - комментирует краевед.

Геннадий Крольман пишет, что фирме, которая делает ремонт, должны заплатить 100 миллионов рублей.

- За такие деньги можно было в ноль отреставрировать какой-нибудь дореволюционный особнячок либо взять и нормально сделать фасады этого здания, - говорит эксперт.


К слову, фасад соседнего с домом-гигантом здания также подвергается покраске. Работу оценили аж в 70 миллионов, при этом фирма та же.

Фото: Дондей; Яндекс. Карты
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