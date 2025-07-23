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Сотовая связь в Ростовской области будет работать даже при отключениях интернета

Сотовая связь в Ростовской области будет работать даже при отключениях интернета

В Ростовской области мобильная связь продолжит функционировать даже при отсутствии доступа к интернету. Об этом проинформировал временно исполняющий обязанности министра цифрового развития, информационных технологий и связи региона Алексей Алехин.

По словам Алехина, операторы мобильной связи завершили необходимые изменения в конфигурации оборудования, чтобы обеспечить непрерывность связи в периоды отключения мобильного интернета в донском регионе. Министр пояснил, что прежние проблемы с голосовой связью были обусловлены особенностями функционирования сетей.

Изначально сети были спроектированы таким образом, что передача голоса осуществлялась, в том числе, через мобильный интернет. Ограничение этого трафика приводило к сбоям. В связи с этим крупнейшие операторы связи, а также виртуальные операторы провели перенастройку оборудования, чтобы разделить голосовой трафик и мобильный интернет.
Фото: Нейросеть
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