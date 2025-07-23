После атаки БПЛА в Новочеркасске локальный режим ЧС введён на улице Аксайской

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В Новочеркасске локальный режим ЧС введён на улице Аксайской. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы городской администрации Виктор Синюгин.Ночью на 23 июля беспилотники атаковали город. Один человек получил тяжёлые ранения и теперь находится в больнице. В связи с этим введён режим ЧС, который, по словам Виктора Синюгина, необходим для назначения выплат пострадавшему.Напомним, в результате атаки беспилотников пострадали три человека. Ещё две женщины на улице Вокзальной получили ранения средней тяжести.