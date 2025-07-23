Завершен первый этап строительства парковки для большегрузов на Луговой в Ростове

- Новая парковка решит проблему транспортных заторов, оптимизирует движение легкового транспорта и снизит нагрузку на дорожно-транспортную инфраструктуру города, а также улучшит экологическую обстановку, - подчеркнул заместитель министра транспорта Ростовской области Христофор Ермашов.

Фото: Правительство Ростовской области

В Ростове на улице 1-й Луговой ведется строительство специализированной парковки для большегрузов. Это поможет решить насущную проблему транспортной перегруженности.Перехватывающая парковка рассчитана на площадь 7,5 гектара и способна единовременно разместить до 400 грузовых автомобилей. На сегодняшний день на ней оборудовано 200 машино-мест, а также создается необходимая для отдыха водителей инфраструктура: душевые, туалеты и пункты питания. Индивидуальный инвестор - ООО «Порт Эльдако» - прогнозирует завершить все работы в двухмесячный срок.Улица Луговая в Ростове является ключевой в объездном маршруте между Ростовским транспортным кольцом и центром города, а также Левобережьем. Многолетняя перегруженность дороги вызвана стихийными парковками вдоль трассы большегрузов, доставляющих зерно и другую сельхозпродукцию для перевалки в портовые терминалы, расположенные в промзоне на левом берегу Дона.К слову, на прошлой неделе глава региона Юрий Слюсарь во время посещения стоянки дал поручение региональному Минтрансу и Госавтоинспекции продумать новую схему движения и организовать монтаж знаков, ограничивающих остановку вдоль Луговой. Также в числе предстоящих задач – запуск электронной очереди для разгрузки, чтобы водители не скапливались у терминалов.