В Ростовской области грузовой поезд насмерть переехал 33-летнего мужчину

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На перегоне Горная – Шахтная грузовой поезд насмерть сбил 33-летнего мужчину. Об этом информирует УТ МВД России по СКФО.В отдел на станции Шахтная сообщили о смертельном травмировании. Полицейские выехали на место и обнаружили тело местного жителя. Мужчина нарушил правила поведения на ж/д объектах и попал под поезд. Столкновения избежать не удалось.- В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки следственными органами будет принято процессуальное решение, - сказано в сообщении.