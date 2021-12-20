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В Ростовской области грузовой поезд насмерть сбил 41-летнего мужчину

В Ростовской области грузовой поезд насмерть сбил 41-летнего мужчину
В Ростовской области 41-летнего мужчину насмерть сбил грузовой поезд. Трагедия случилась 19 декабря на перегоне Новочеркасск – Александровка.

Мужчина оказался слишком близко к железнодорожным путям, когда мимо проезжал состав. Машинист экстренно затормозил, но столкновения избежать не удалось. От полученных травм ростовчанин скончался на месте ЧП.

- По предварительным данным, причиной трагедии стало нарушение правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта, - прокомментировали в УТ МВД по СКФО.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Фото: wallbox.ru
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