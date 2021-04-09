Под Шахтами грузовой поезд сбил 33-летнего мужчину
Под городом Шахты грузовой поезд сбил 33-летнего мужчину. Происшествие случилось 12 апреля на железнодорожном перегоне Шахтная – Горная. Об этом сообщили в УТ МВД по СКФО.
По предварительным данным, житель Новочеркасска находился на ж/д путях, когда на него двигался грузовой состав. К счастью, мужчина остался жив, но получил различные травмы.
- Причиной ЧП стало нарушение правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта, - добавили в ведомстве.
После столкновения пострадавшего госпитализировали в больницу.