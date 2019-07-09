В Ростове водитель иномарки погиб, врезавшись в грузовик



Водитель легкового авто погиб в результате столкновения с грузовиком в Ростове-на-Дону. Трагедия произошла 12 июля около 15 часов.



В районе дома № 53 на улице Зоологической друг в друга врезались «Хёндай Акцент» и грузовой автомобиль. По информация отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, водитель легковушки скончался на месте от полученных травм.



Сейчас на месте работают правоохранители и сотрудники спецслужб. Подробности происшествия устанавливаются.