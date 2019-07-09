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В Ростове водитель иномарки погиб, врезавшись в грузовик

В Ростове водитель иномарки погиб, врезавшись в грузовик
Водитель легкового авто погиб в результате столкновения с грузовиком в Ростове-на-Дону. Трагедия произошла 12 июля около 15 часов.

В районе дома № 53 на улице Зоологической друг в друга врезались «Хёндай Акцент» и грузовой автомобиль. По информация отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, водитель легковушки скончался на месте от полученных травм.

Сейчас на месте работают правоохранители и сотрудники спецслужб. Подробности происшествия устанавливаются.

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