Сбивший сотрудника ГИБДД в Ростовской области водитель пойдет под суд

Фото: СУ СК Ростовской области

Водитель, совершивший наезд на инспектора ДПС в Ростовской области, предстанет перед судом. Об этом проинформировали в региональном управлении Следственного комитета.Инцидент произошел в Красносулинском районе на трассе М-4 «Дон». В феврале 2025 года 23-летний мужчина, находясь за рулем автомобиля, двигался в направлении Ростова-на-Дону по Аютинскому мосту.По предварительной информации, водитель «ГАЗ Next» допустил столкновение с грузовиком Foton. В результате удара отечественный автомобиль потерял управление, съехал с дороги и врезался в припаркованный на обочине Mercedes. В момент аварии сотрудник Госавтоинспекции осуществлял проверку документов у водителя иномарки. К сожалению, инспектор ДПС скончался в медицинском учреждении из-за полученных травм.В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для дальнейшего рассмотрения.