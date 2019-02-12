Грузовик насмерть сбил пешехода в Ростовской области
На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области грузовик насмерть сбил пешехода. ДТП произошло на территории Миллеровского района 13 февраля.
По предварительным данным, пешеход внезапно выбежал на дорогу. Управлявший большегрузом «Рено Премиум» 31-летний водитель не успел затормозить и сбил мужчину.
- В результате полученных травм пешеход скончался на месте происшествия, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области. - Погибшим оказался 43-летний мужчина.
По факту происшествия начата проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.