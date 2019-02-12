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Грузовик насмерть сбил пешехода в Ростовской области

Грузовик насмерть сбил пешехода в Ростовской области

На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области грузовик насмерть сбил пешехода. ДТП произошло на территории Миллеровского района 13 февраля.

По предварительным данным, пешеход внезапно выбежал на дорогу. Управлявший большегрузом «Рено Премиум» 31-летний водитель не успел затормозить и сбил мужчину.
- В результате полученных травм пешеход скончался на месте происшествия, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области. - Погибшим оказался 43-летний мужчина.

По факту происшествия начата проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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