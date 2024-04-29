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В Ростовской области еще один мотоциклист пострадал в аварии

В Ростовской области еще один мотоциклист пострадал в аварии
В Ростовской области в аварии с кроссовером пострадал мотоциклист. ДТП случилось вечером 29 апреля.

Около 19:30 водитель "Шкоды Кодиак" ехал по улице Карла Маркса. На перекрестке с улицей имени Ленина он свернул налево. В этот момент там проезжал мотоциклист. Мужчина не уступил дорогу парню на "Хопере ZM".

Удар был настолько мощным, что мототранспорт и водителя отбросило в разные стороны. В результате аварии 23-летний парень получил травмы.

- Пострадавшего доставили в больницу, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.

Ранее Rostov.ru сообщал еще об одной аварии с двухколесном транспорте. Мужчина на скутере врезался в легковушку и попал в больницу.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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