В Ростовской области еще один мотоциклист пострадал в аварии
В Ростовской области в аварии с кроссовером пострадал мотоциклист. ДТП случилось вечером 29 апреля.
Около 19:30 водитель "Шкоды Кодиак" ехал по улице Карла Маркса. На перекрестке с улицей имени Ленина он свернул налево. В этот момент там проезжал мотоциклист. Мужчина не уступил дорогу парню на "Хопере ZM".
Удар был настолько мощным, что мототранспорт и водителя отбросило в разные стороны. В результате аварии 23-летний парень получил травмы.
- Пострадавшего доставили в больницу, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.
Ранее Rostov.ru сообщал еще об одной аварии с двухколесном транспорте. Мужчина на скутере врезался в легковушку и попал в больницу.