Мотоциклист пострадал в ДТП на Западном в Ростове



На Западном в Ростове мотоциклист попал в аварию. Дорожно-транспортное происшествие случилось около часа ночи 8 июня на проспекте Коммунистическом.



По предварительным данным, 21-летний молодой человек на мотоцикле «Сузуки» ехал по проспекту. В районе дома № 43 из двора выезжал на «Фольксвагене Поло» 19-летний парень. Он не пропустил мотоцикл и врезался в него.



- В результате аварии водитель двухколесного транспорта получил травмы, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - Медики доставили пострадавшего в больницу.



По факту аварии проводится проверка.