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В Ростовской области мужчина на скутере попал в больницу после ДТП

В Ростовской области мужчина на скутере попал в больницу после ДТП
В Ростовской области скутерист пострадал в аварии. ДТП случилось утром 29 апреля в городе Шахты.

Около 8:00 мужчина за рулем скутера «Ирбис» двигался по переулку Комиссаровскому. В районе дома № 132 он выехал на «встречку», прямо перед «Ладой». Избежать столкновения не удалось: водитель мототранспорта на полном ходу влетел в бок легковушки.

По информации УГИБДД по Ростовской области, 32-летний мужчина, находившийся за рулем скутера, получил травмы. Его госпитализировали.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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