В Ростовской области мужчина на скутере попал в больницу после ДТП

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Ростовской области скутерист пострадал в аварии. ДТП случилось утром 29 апреля в городе Шахты.Около 8:00 мужчина за рулем скутера «Ирбис» двигался по переулку Комиссаровскому. В районе дома № 132 он выехал на «встречку», прямо перед «Ладой». Избежать столкновения не удалось: водитель мототранспорта на полном ходу влетел в бок легковушки.По информации УГИБДД по Ростовской области, 32-летний мужчина, находившийся за рулем скутера, получил травмы. Его госпитализировали.