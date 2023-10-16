В Шахтах 20-летний парень на «семерке» пострадал в аварии
В Шахтах произошла авария с пострадавшими. ДТП случилось 15 октября около 20:30.
В тот вечер 20-летний парень за рулем «Лады-2107» ехал по улице Советской. На перекрестке с проспектом Карла Маркса он свернул налево, не уступив дорогу «БМВ-525» под управлением 24-летнего водителя.
Избежать столкновения не удалось. Удар был настолько мощным, что немецкое авто отбросило на бордюр. Легковушка снесла стойку с дорожными знаками и столб.
- В результате ДТП 20-летний парень получил травмы, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области. - Его доставили в больницу.