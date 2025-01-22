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В Ростовской области детсад, где упали обломки БПЛА, временно не работает

В Ростовской области детсад, где упали обломки БПЛА, временно не работает
В Ростовской области в ночь на 22 января произошло несколько происшествий с участием беспилотников. В районах Донецка, Каменского, Красносулинского и Усть-Донецкого были замечены дроны.

Произошло несколько инцидентов: один из дронов разбился, и обломки упали во двор частного дома и на территорию детского сада «Берёзка» в Донецке. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции и других экстренных служб. Сейчас проводится проверка местности.

Юрий Слюсарь, временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области, сообщил, что 22 января детский сад временно не будет функционировать.

- В случае необходимости родителям будет предложено привести детей в другие дошкольные учреждения, — отметил губернатор региона.
Фото для иллюстрации Яндекс Карты
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