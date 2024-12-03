Обломки сбитого в Ростовской области беспилотника упали на территорию детсада

Фото: Rostov.ru

В Каменском районе Ростовской области обломки сбитого беспилотника упали на территорию детсада. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.Происшествие случилось около 10:00 в хуторе Старая Станица. Силами ПВО удалось уничтожить БПЛА, который летел на сверхмалой высоте.В результате случившегося обломок беспилотника упал на территорию детсада. К счастью, никто из детей, родителей и персонала дошкольного учреждения не пострадал. Разрушений на земле нет.