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Обломки сбитого в Ростовской области беспилотника упали на территорию детсада

Обломки сбитого в Ростовской области беспилотника упали на территорию детсада
В Каменском районе Ростовской области обломки сбитого беспилотника упали на территорию детсада. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Происшествие случилось около 10:00 в хуторе Старая Станица. Силами ПВО удалось уничтожить БПЛА, который летел на сверхмалой высоте.

В результате случившегося обломок беспилотника упал на территорию детсада. К счастью, никто из детей, родителей и персонала дошкольного учреждения не пострадал. Разрушений на земле нет.
Фото: Rostov.ru
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