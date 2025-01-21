В Донецке из-за упавших обломков беспилотника оцепили детский сад

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В Ростовской области обломки БПЛА упали рядом с детским садом в Донецке. Об этом 21 января сообщил глава администрации города Роман Кураев.Территорию дошкольного учреждения «Березка» оцепили. На месте дежурят полицейский и другие сотрудники оперативных служб.- Корпусные фрагменты сбитых БПЛА могут содержать взрывчатку и быть оборудованы таймер-детонаторами. Приближаться к ним запрещено! - сообщил Роман Кураев.Ранее врио главы региона Юрий Слюсарь сообщил о трех сбитых беспилотниках в районе Каменска-Шахтинского.