Юрий Слюсарь: Над Ростовской областью сбили 15 БПЛА в ночь на 22 января
Было зафиксировано и уничтожено 15 беспилотных летательных аппаратов в Донецке, Каменском, Красносулинском и Усть-Донецком районах.
Глава региона сообщил, что в городе Красный Сулин обломки сбитого беспилотника упали на территорию частного дома, в поселке Марьино в Донецке — во двор частного дома и на территорию возле детского сада «Березка».
— К счастью, никто из людей не пострадал. Информация о последствиях будет уточняться, — добавил Юрий Слюсарь.
Отметим, что Минобороны РФ сообщало о девяти сбитых беспилотниках вечером 21 января.