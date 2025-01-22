Юрий Слюсарь: Над Ростовской областью сбили 15 БПЛА в ночь на 22 января

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Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об атаке БПЛА. Происшествие случилось в ночь на 22 января.Было зафиксировано и уничтожено 15 беспилотных летательных аппаратов в Донецке, Каменском, Красносулинском и Усть-Донецком районах.Глава региона сообщил, что в городе Красный Сулин обломки сбитого беспилотника упали на территорию частного дома, в поселке Марьино в Донецке — во двор частного дома и на территорию возле детского сада «Березка».— К счастью, никто из людей не пострадал. Информация о последствиях будет уточняться, — добавил Юрий Слюсарь.Отметим, что Минобороны РФ сообщало о девяти сбитых беспилотниках вечером 21 января.