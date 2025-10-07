Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростовской области БПЛА уничтожили над Шолоховским районом

В Ростовской области БПЛА уничтожили над Шолоховским районом
В Ростовской области БПЛА уничтожили над Шолоховским районом. Об этом рассказал губернатор региона Юрий Слюсарь.

Дежурные средства ПВО работали ночью 7 октября.

Как сообщил Юрий Слюсарь, последствий на земле не зафиксировано. Никто из людей не пострадал.
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.