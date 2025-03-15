Юрий Слюсарь: Над Ростовской областью силы ПВО отразили атаку БПЛА
В ночь на 15 марта над Ростовской областью силами ПВО была отражена атака беспилотников. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора донского региона Юрий Слюсарь.
По данным главы, уничтожили дроны в Тарасовском и Чертковском районах.
- По оперативным данным, пострадавших и разрушений нет, - добавил врио губернатора.
Кроме того, как сообщили в Минобороны РФ, два беспилотника сбили в донском регионе. Всего силами противовоздушной обороны были зафиксированы над российскими регионами 126 БПЛА минувшей ночью.