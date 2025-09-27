В Ростовской области уничтожили 27 БПЛА минувшей ночью
В Ростовской области уничтожили 27 БПЛА минувшей ночью. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
Как уточнил информацию глава региона Юрий Слюсарь, не обошлось без последствий на земле. В Кашарском районе загорелась трава между населенными пунктами, в Тарасовском произошел пожар на газораспределительной станции. Пламя оперативно потушили.
Всего за ночь 27 сентября атаку дронов отразили в шести районах донского региона.
К счастью, обошлось без пострадавших.