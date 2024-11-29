В Ростовской области уничтожили 30 БПЛА за ночь

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Ночью 29 ноября на северо-западе Ростовской области было уничтожено и подавлено 30 беспилотников с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Информацию об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.В результате атаки БПЛА в хуторе Масаловка Каменского района повреждена кровля частного дома. В этот момент там никто не проживал, так что в происшествии никто не пострадал.Также в слободе Дьячкино Тарасовского района обломки дрона упали на частное подворье. Остекление в жилом доме было повреждено, но, к счастью, никто не погиб и не пострадал.Юрий Слюсарь поручил главам муниципальных образований организовать утром подворовые обходы, чтобы уточнить масштабы повреждений и помочь людям восстановить их имущество.Напомним, что ночью 28 ноября средства противовоздушной обороны сбили над Ростовской областью два беспилотника. Дроны уничтожили над Таганрогом и Каменском-Шахтинским. В происшествии никто не пострадал.