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В Ростовской области 17-летний скутерист пострадал в ДТП, врезавшись в дерево

В Ростовской области 17-летний скутерист пострадал в ДТП, врезавшись в дерево

В Ростовской области 17-летний скутерист врезался в дерево. ДТП произошло 27 августа около 20:30 в хуторе Федулов Багаевского района.

В тот день юноша выпил спиртного и решил прокатиться. Он взял двухколесный транспорт у своего друга, сел за руль без шлема и уехал. Парень двигался по улице Ленина. В районе дома № 27 он не справился с управлением и врезался в дерево.

- В результате аварии несовершеннолетний водитель получил тяжелые травмы и был доставлен в городскую больницу, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.

Владельцу скутера грозит административное наказание по статье «Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством».

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