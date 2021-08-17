В Ростовской области несовершеннолетний пассажир мопеда пострадал в ДТП с «Волгой»

В Ростовской области два подростка на мопеде въехали в «Волгу - 3110». В результате ДТП, 17-летний пассажир малогабаритного транспортного средства пострадал. Происшествие случилось 19 августа в Новочеркасске.По предварительным данным, 16-летний Ибрис ехал со своим другом на мопеде по улице Хмельницкого. В районе дома №30 парень отвлекся и столкнулся с «Волгой», за рулем которой сидел 73-летний пенсионер. В результате аварии, 17-летний пассажир мопеда получил травмы и был доставлен в больницу.Как сообщают в УГИБДД по Ростовской области, в отношении водителя малогабаритного транспортного средства составлен протокол по статье «Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления».Состояние других участников ДТП неизвестно.