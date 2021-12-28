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В Ростове загорелись трамвайные линии электропередач

В Ростове загорелись трамвайные линии электропередач
В центре Ростова загорелись трамвайные линии электропередач. ЧП случилось вечером 29 декабря на пересечении с проспектом Сиверса (в районе ж/д вокзала).

Очевидцы опубликовали в социальных сетях видео с места происшествия. На кадрах видно, как небольшие искры в считанные секунды превращаются в огромные вспышки света, ослепляющие прохожих.

- На пересечение Большой Садовой и Сиверса случился новогодний салют, - подписал видео Илья Земцов.

Пока неизвестно, что стало причиной возгорания. Не исключено, что это было короткое замыкание. В районе ж/д вокзала находится остановка трамваев №1 и №4. Если к утру не устранят последствия ЧП, электротранспорт не сможет выйти на маршруты.
Фото/видео: Илья Земцов.
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