В Ростове загорелись трамвайные линии электропередач

Фото/видео: Илья Земцов.

В центре Ростова загорелись трамвайные линии электропередач. ЧП случилось вечером 29 декабря на пересечении с проспектом Сиверса (в районе ж/д вокзала).Очевидцы опубликовали в социальных сетях видео с места происшествия. На кадрах видно, как небольшие искры в считанные секунды превращаются в огромные вспышки света, ослепляющие прохожих.- На пересечение Большой Садовой и Сиверса случился новогодний салют, - подписал видео Илья Земцов.Пока неизвестно, что стало причиной возгорания. Не исключено, что это было короткое замыкание. В районе ж/д вокзала находится остановка трамваев №1 и №4. Если к утру не устранят последствия ЧП, электротранспорт не сможет выйти на маршруты.