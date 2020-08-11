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В Ростове двое мужчин устроили поножовщину в районе Главного ж/д вокзала

В Ростове двое мужчин устроили поножовщину в районе Главного ж/д вокзала
Двое неизвестных устроили поножовщину в районе Главного железнодорожного вокзала Ростова-на-Дону. Инцидент произошел вечером 12 августа.

Между двумя мужчинами возникла перепалка. В ходе ссоры один из них достал нож, ударил им своего оппонента и сбежал. Скорую помощь истекающему кровью горожанину вызвали очевидцы расправы.

В соцсетях появилось видео с места происшествия, на котором видно, что пострадавший лежит на земле. Его окружила толпа прохожих, фельдшер оказывает мужчине первую помощь, а рядом стоят правоохранители. Известно, что ростовчанин выжил. С ранениями его госпитализировали.

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области заверили, что мужчину, устроившего поножовщину, нашли и задержали.

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